Pokémon Epée Bouclier - Le Code pour récupérer le Monthracite du Pokémon Players Cup 25th disponible pour une durée (très) limitée

Avis aux collectionneurs en herbe, si vous avez envie de mettre la main sur un Monthracite gratuitement sur Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, vous êtes sur la bonne news. Distribué à l'occasion du Pokémon Players Cup 25th, ce Pokémon est à récupérer via Cadeau Mystère. Pour mettre la main dessus rien de plus simple, il suffit de suivre la procédure ci-dessous :

Aller dans le menu du jeu et sélectionner Cadeau Mystère Choisir Recevoir un Cadeau Mystère Choisir le mode d'obtention Via un code ou mot de passe Vous connecter à internet Saisir le mot de passe suivant : V1CT0RYENG1NE25 Une fois correctement validés, vous récupérerez Monthracite dans votre jeu. Sauvegarder votre partie

Attention : Ce code est limité dans le temps et cessera de fonctionner le Lundi 16 août à 16h59 .

Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Niveau : 50

Nature : Modeste

Talent : Turbine

Objet : Vulné-Assurance

Attaques de base de Monthracite :

Canicule Laser Météore Lance-Soleil Abri

Source : Pokekalos