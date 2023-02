The Pokémon Company lance la campagne Pokémon Ensemble sur les réseaux sociaux

Alors que le Pokémon Day se rapproche de jour en jour, The Pokémon Company démarre les festivités avec le lancement de la campagne Pokémon Ensemble censé célébrer l'esprit de connexion mis en place par la licence. La bande-annonce de la campagne, la plate-forme en ligne et l’appel à l’envoi de contenu par les fans via le hashtag #PokemonEnsemble sur Twitter démarrent aujourd’hui.

Le 27 février 1996 sortaient les premiers jeux vidéo Pokémon, Pokémon Rouge et Pokémon Vert, tout d’abord au Japon, où les joueurs découvraient le concept de combats et d’échanges de Pokémon en connectant les consoles Gameboy entre elles. Cela marquait le début de ce qui deviendrait par la suite une des franchises de divertissement les plus appréciées au monde, avec une communauté mondiale de fans connus sous le nom de « Dresseurs ». Depuis lors, les Dresseurs du monde entier se retrouvent pour fêter leur amour de la franchise le 27 février, date du Journée Pokémon. Cette année, The Pokémon Company International célèbre la persistance de l’esprit d’origine de connexion entre les joueurs en invitant les Dresseurs à participer à la campagne « Pokémon Ensemble » tout au long de l’année 2023. Une bande-annonce dédiée, présentant le concept du programme, a été lancée aujourd’hui et est disponible.

Pour lancer la campagne « Pokémon Ensemble », The Pokémon Company International invite les Dresseurs à se retrouver pour célébrer ensemble le Journée Pokémon. À partir d’aujourd’hui, les fans du monde entier sont invités à poster des photos et des vidéos montrant leur amour de la franchise, afin de partager leurs meilleurs souvenirs sur les réseaux sociaux. Les publications portant le hashtag #PokemonEnsemble seront regroupées dans une mosaïque représentant la fameuse Poké Ball, qui sera présentée le jour du Journée Pokémon. Les chaînes officielles de @PokemonFR reprendront également les témoignages #PokemonEnsemble des membres de la communauté mondiale des fans afin de donner l’inspiration aux Dresseurs pour leurs publications et de montrer au monde entier ce que les Pokémon représentent.