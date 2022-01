Pokémon diffuse un court-métrage spécial inédit, découvrez dès maintenant "L'essor de Keunotor"

Alors même que la sortie de Légendes Pokémon : Arceus approche à grands pas, rappelons que le jeu est attendu dès le 28 janvier prochain , The Pokemon Company a décidé de nous faire un petit cadeau surprise en diffusant un court-métrage aussi spécial qu'inédit et ce ce totalement gratuitement sur leur chaîne Youtube "La chaîne officielle Pokémon en français". "L'essor de Keunotor" va vous permettre de vivre, durant 8 minutes, les aventures d'un Keunotor mal dans ses poils qui cherche sa place dans le monde, le défi de vous faire aimer (ou encore plus adorer) Keunotor est lancé pour The Pokémon Company qui y met les grands moyens. Ce court-métrage est visible, encore une fois gratuitement, ci-dessous. N'hésitez pas à nous partager votre avis en commentaire !

Un Keunotor bien intentionné, mais maladroit, se retrouve dans une situation délicate alors qu'il entreprend une quête pour trouver sa place dans le monde. Nous espérons que ce court-métrage spécial vous plaira ! Chaque jour est une Journée Keunotor. ❤️