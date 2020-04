Pokémon DESIGN LAB : une nouvelle marque Pokémon déposée au Japon

Nintendo, Creatures Inc et Game Freak, qui possèdent la marque Pokémon, ont déposé conjointement au Japon une toute nouvelle marque de merchandising nommée Pokémon DESIGN LAB. Pour l'instant peu de détails si ce n'est que cette nouvelle marque ne concerne pas directement les jeux vidéo et qu'elle regroupe près de 71 produits différents répartis en quatre catégories : cuir, appareils électroménagers, vêtements et fabrication / transformation. En attendant d'autres détails, le logo de Pokémon Design Lab est à voir sur cette page.