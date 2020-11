Pokémon Company, Coca-Cola et IBM s'associent pour créer une poubelle de recyclage parlante à l'effigie du Pokémon Tadmorv

The Pokémon Company, Coca-Cola et IBM se sont associés pour une campagne de sensibilisation au tri des déchets en créant une poubelle de recyclage amusante à l'effigie du Pokémon Tadmorv ! Une façon d'inciter, notamment les plus jeunes, à recycler ses déchets. La poubelle Tadmorv est actuellement placée dans le grand centre commercial Sunshine City près du Pokemon Center.d'Ikebukuro à Tokyo ou elle est en train de devenir une petite attraction. En effet, lorsque l'on jette une bouteille ou une canette vide dans la bouche du Tadmorv, celui-ci l'engloutit avant de faire un commentaire rigolo.

Grâce au compte Twitter @souhekino_fabo, retrouvez la poubelle en action sachant qu'à priori d'autres Tadmorv devraient faire leur apparition prochainement dans d'autres villes.

Source : Pokemon