Pour ressembler à un vrai cocon, quoi de mieux qu'un sac de couchage Pokémon Chrysacier

C'est un produit pour le moins curieux que nous découvrons aujourd'hui grâce au site Nintendo Life . Il s'agit d'une réplique géante en tissu du Pokémon cocon Chrysacier. Une sorte de sac de couchage dans lequel on peut se glisser et s'enfermer comme dans un petit cocon pour y rester assis à contempler le vide ou encore pour s'allonger sur le sol et piquer un petit somme. Idéal, par exemple, au bureau pour faire sa micro sieste quotidienne comme illustré très sérieusement, dans l'image de promotion ci-dessous. Proposé par Premium Bandai, ce simili sac de couchage déjà culte, n'est pour le moment annoncé qu'au Japon au prix de 35000 yens soit plus ou moins 280 euros . De toute façon, il semblerait que le produit, qui ne sera disponible qu'en avril 2021 , soit déjà en rupture de stock ! En même temps ce n'est pas étonnant. Ne dit-on pas que les cocons, ça ose tout et que ça même à ça qu'on les reconnait ?