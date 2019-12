Pokemon Center X Pierre Hermé : le célèbre chef pâtissier français crée des biscuits Pikachu

C'est une collaboration surprenante que nous découvrons aujourd'hui entre les Pokémon Center du Japon et Pierre Hermé, le célèbre chef pâtissier français, considéré comme l'un des meilleurs au monde. Ainsi, il sera bientôt possible de s'offrir une jolie boîte de biscuits "Pikachu langue de chat" créés par Pierre Hermé renfermant un assortiment de douze biscuits ronds estampillés de la silhouette de Pikachu au chocolat noir, au chocolat au lait et aux saveurs Ispahan (rose, framboise et litchi.) Cet assortiment de biscuits individuellement emballés sera disponible le 11 janvier 2020 pour la modique somme de 3024 yens (soit plus ou moins 25 euros. )

Un joli cadeau de début d'année en perspective, à condition bien sûr de réussir à se le procurer puisque pour le moment, cet assortiment de biscuit n'est annoncé que dans les Pokémon Center et Pokémon Stores japonais. En attendant d'autres infos, retrouvez les premiers visuels de cette savoureuse association ci-dessous.

Source : Pokemon