Pokémon : Ailes du crépuscule - L'épisode 2 débarque le 18 février

Nouvelle web série débutée le 15 janvier dernier (voir le premier épisode ici), Pokémon : Ailes du crépuscule s'apprête à voir débarquer son second épisode le 18 février prochain . si nous savons que la série repose sur une plusieurs aventures dans la région de Galar, nous savons d'ores et déjà par le biais du compte Twitter japonais de la licence Pokémon que ce second épisode nous permettra d'apercevoir plusieurs personnages importants de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier comme Tarak, Nabil et Sonya, ou encore les champions Percy, Donna, Faïza et Alister.

Pour découvrir le fil rouge qui les reliera durant cet épisode, nous vous donnons donc rendez-vous le 18 février à 14h (heure de Paris). La Chaîne Youtube Officielle francophone devrait diffuser l'épisode traduit dans la langue de Molière peu de temps après.