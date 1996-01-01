Pokémon - Le 30ème anniversaire de la licence démarre avec une petite vidéo

Si, de notre côté du globe, le 27 février n’est pas encore passé, du côté du Japon, les festivités pour les 30 ans de la licence Pokémon ont officiellement démarré. En attendant les annonces principales qui seront diffusées à l’occasion du Pokémon Presents à 15 heures ce vendredi, nous vous laissons découvrir une petite vidéo préparée par The Pokémon Company, retraçant les différentes générations de monstres de poche que l’on a commencé à suivre en 1996, pour les plus anciens d’entre nous.

Nous vous donnons rendez-vous dès demain à 15 heures pour le Pokémon Presents, et vous devriez avoir quelques nouvelles de votre serviteur sur nos réseaux sociaux dans le courant de la journée.