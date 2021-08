Pokémon 25ème Anniversaire - Découvrez la chanson Game Girl interprétée par Louane

Après Katy Perry, Post Malone, J Balvin et Mabel, le programme musical P25 à l'occasion des 25 ans de la franchise Pokémon continue de s'étoffer. Au programme, une chanson francophone dénommée Game Girl et interprétée par Louane. Pour vous faire votre propre avis sur le titre, nous vous laissons écouter la musique ci-dessous.

À l’occasion du 25e anniversaire de Pokémon, Louane, l’artiste de Island Def Jam, sort « Game Girl », sa dernière chanson enregistrée en exclusivité pour le prochain album de compilation P25 Music. Entraînée par une mélodie qui nous trotte dans la tête, cette chanson bilingue raconte le voyage que nous faisons tous, seul ou accompagné, pour trouver ce qui correspond à notre définition du bonheur et pour donner le meilleur de nous-mêmes. Le morceau écrit par Louane pour l’occasion, a été composé et produit par P3gase et mixé par Josh Gudwin.