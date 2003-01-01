Poetic Trio annoncé sur Nintendo Switch

Sometimes You vient d'annoncé la sortie prochaine de Poetic Trio sur Nintendo Switch. Présenté comme un "walking simulator", le titre sera disponible le 9 juin prochain au tarif de 9,99€ sur l'eShop.

Poetic Trio est un ensemble thématique composé de trois jeux. Un jeu sur la pluie (Pluviophile), un jeu sur la neige (Chionophile) et un jeu sur le vent (Loverowind). Le tout en un. L'atmosphère est au cœur de chaque jeu. Ce jeu est recommandé à ceux qui recherchent avant tout une expérience immersive.

Pluviophile est une courte expérience sur l'ambiance de la pluie dans les bois. Il s'agit d'un pur simulateur de marche au rythme lent ; vous ne faites que marcher, lentement, dans la nature sauvage, loin de la civilisation. Un magnifique poème de Julius Cawein accompagne votre court voyage, ainsi que la bande originale composée par Pınar Karabaş.

Chionophile est une courte expérience sur l'ambiance de l'hiver dans les bois. Il s'agit d'un simulateur de marche pur au rythme lent ; vous ne faites que marcher, lentement, dans la nature sauvage, loin de la civilisation. Un magnifique poème d'Archibald Lampman accompagne votre court voyage, ainsi que la bande originale composée par Pınar Karabaş.