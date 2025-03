POCKET BRAVERY débarquera en avril sur Nintendo Switch

Il aura mis le temps, mais il sera bientôt là ! PQube et Statera Studio viennent de donner des nouvelles du jeu de combat POCKET BRAVERY. Rendant hommage aux jeux du genre des années 90 avec une touche rétro du plus bel effet, le titre débarquera officiellement à partir du 10 avril sur Nintendo Switch et supports concurrents, et ce en dématérialisée et en version physique.

Inspiré des jeux de combat classiques des années 90, "Pocket Bravery" présente un jeu de combat moderne avec une touche rétro ! Grâce à ses personnages originaux, ses couleurs vives et son système de combat impressionnant, « Pocket Bravery » est conçu pour les joueurs de haut niveau, tout en restant facile d'accès aux débutants ! Choisissez votre combattant - Vous avez le choix entre 12 personnages variés, possédant tous des capacités et un style de jeu qui leur sont propres ! Le monde est votre arène - Sélectionnez votre arène parmi 20 différents lieux à travers le monde !

Mode histoire - Suivez l'histoire de Nuno & cie dans leur enquête sur l'organisation criminelle Mathilda !

Des commandes compétitives et accessibles sont incluses, selon votre expérience en jeu de combat.

Un mode multijoueur local et en ligne doté d'un rollback netcode, offrant des combats en ligne avec une latence faible !