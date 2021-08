Plunder Panic - Les joutes entre pirates débuteront début 2022 sur Nintendo Switch

Si vous êtes un adepte du monde de la piraterie et que vous adorez les joutes en multijoueur, Will Winn Games proposera bientôt aux joueurs son titre Plunder Panic sur Nintendo Switch. Attendu le 17 septembre 2021 sur PC et début 2022 sur consoles, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous, accompagné d'un descriptif complet.

S'inspirant des jeux classiques 8 et 16 bits des jours sans foi ni loi d'autrefois, Plunder Panic fait s'affronter deux équipes de six joueurs au maximum dans des matchs rapides, basés sur des rondes et remplis d'une foule de maraudeurs. Bien sûr, un pirate aime la variété, qu'il s'agisse d'armes ou de la dernière mode des chapeaux Monmouth. L'équipe de Will Winn Games a donc inclus suffisamment de modes de jeu, de modifications et d'objets pour remplir la cale de la plus grande frégate pirate. Mais plutôt que de forcer les pirates numériques à décoder une carte en peau de veau dessinée à la hâte, nous avons décidé de les répertorier dans un format numérique facile à lire (pour la poignée de pirates qui savent lire, bien sûr). Les modes de jeu et les modificateurs suivants sont répertoriés dans leur intégralité, et certains seront ajoutés pendant la période d'accès anticipé du jeu (tous ne seront pas disponibles le jour du lancement).



Modes de jeu : Jeu libre : le premier équipage à remplir une condition de victoire remporte le match.

le premier équipage à remplir une condition de victoire remporte le match. Tournoi : Choisissez entre un meilleur de 3, 5, 7 ou 9 matchs. Le premier équipage à remplir une condition de victoire remporte le match.

: Choisissez entre un meilleur de 3, 5, 7 ou 9 matchs. Le premier équipage à remplir une condition de victoire remporte le match. Tournoi de conquête : Le premier équipage à remplir une condition de victoire remporte le match, mais les équipages doivent remplir 3 des 4 conditions de victoire pour gagner le tournoi.

: Le premier équipage à remplir une condition de victoire remporte le match, mais les équipages doivent remplir 3 des 4 conditions de victoire pour gagner le tournoi. Équipages d'IA : Les équipages peuvent être complétés par des joueurs IA pour répondre aux exigences de taille des équipages. Disponible hors ligne et en ligne.

: Les équipages peuvent être complétés par des joueurs IA pour répondre aux exigences de taille des équipages. Disponible hors ligne et en ligne. Jeu classé/non classé : Les équipages d'IA ne sont pas disponibles en jeu classé. Uniquement pour les modes en ligne.

: Les équipages d'IA ne sont pas disponibles en jeu classé. Uniquement pour les modes en ligne. Capitaine contre capitaine : mode 1 contre 1 opposant un capitaine à un autre.

: mode 1 contre 1 opposant un capitaine à un autre. Matchmaking équipage réduit/moyen/complet : 6-8 joueurs au total, 10-12 joueurs au total, et listes complètes de 12 joueurs.

: 6-8 joueurs au total, 10-12 joueurs au total, et listes complètes de 12 joueurs. Lobbies privés : Des parties entièrement personnalisables avec des options d'invitation d'amis ou de code de salle.