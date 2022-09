Please Touch The Artwork : Un nouveau Puzzle-Game artistique disponible sur Nintendo Switch

Dans la catégorie expérience unique, on peut toujours compter sur l'éditeur nakana.io pour nous trouver de nouveaux jeux à découvrir sur l'eShop de la Nintendo Switch. Aujourd'hui, focus sur Please, Touch The Artwork développé par Thomas Waterzooi et proposé au petit prix de 3,99€. Le titre vous propose de découvrir 160 puzzles où vous devrez bouger avec précisions lignes et couleurs pour recréer différentes toiles abstraites.

Pour les plus anglophones d'entre-vous, une interview du développeur est également disponible à la fin de l'article.

Jouez avec les couleurs et les lignes, essayez de recréer des peintures, résolvez des énigmes, découvrez des histoires secrètes sous des oeuvres emblématiques et, peut-être, soyez inspiré et trouvez du sens ! Please, Touch The Artwork est un jeu de puzzle cozy mêlant logique et narration poétique. Touchez plus de 160 peintures (2 à 3 heures de jeu) présentés dans trois galeries, chacune avec son propre gameplay et scénario : 1/ Plongez à l'origine de l'art abstrait pur. Il s'agit d'un jeu de réflexion où vous manipulez couleurs et lignes pour recréer des tableaux. Les énigmes deviennent de plus en plus difficiles. 2/ Rencontrez Boogie & Woogie, deux carrés qui ne demandent qu'à être ensemble dans un monde de plus en plus complexe. Vous aiderez Woogie à rejoindre Boogie en découvrant comment les obstacles influencent son parcours. 3/ Déménagez dans une grande ville et ressentez la surchage d'émotions. Explorez le labyrinthe qu'est New York tout en recueillant les mots d'un poème. Comprend également : Citations et faits intéressants sur l'art moderne

Système d'aide si vous êtes bloqué

Mode spécial pour les daltoniens

