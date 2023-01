Please, Touch The Artwork s'offre une grosse promotion et est enfin compatible avec les Joy Con

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir le puzzle game Please, Touch The Artwork sur Nintendo Switch, deux bonnes nouvelles sont annoncées ce jour. Premièrement, le titre de Thomas Waterzooi vient de bénéficier d'une nouvelle mise à jour permettant enfin la compatibilité du jeu avec des manettes classiques, jusqu'ici le jeu était exclusivement tactile. Et le second point, Please, Touch The Artwork est en promotion à 0,99€ au lieu de 7,99€ jusqu'au 12 Février 2023. Un moyen de découvrir ce titre original sans se ruiner.

Jouez avec les couleurs et les lignes, essayez de recréer des peintures, résolvez des énigmes, découvrez des histoires secrètes sous des oeuvres emblématiques et, peut-être, soyez inspiré et trouvez du sens ! Please, Touch The Artwork est un jeu de puzzle cozy mêlant logique et narration poétique. « Pour moi, ce fut une révélation » - Inclus par Eurogamer et The Guardian dans les meilleurs jeux de 2022 pour l'instant

« Un casse-tête chinois jazzy et stylé » - TheGamer

« Allez-y, touchez les peintures » - Polygon Touchez plus de 160 peintures (2 à 3 heures de jeu) présentés dans trois galeries, chacune avec son propre gameplay et scénario.

