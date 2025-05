Please, Touch The Artwork 2 sortira fin mai sur Nintendo Switch

S'éloignant de manière assez étonnante de son grand frère sorti en septembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Please, Touch The Artwork 2 s'apprête à sortir le 23 mai prochain au petit tarif de 4,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, soit plus d'une année après la sortie PC. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos du jeu Vous êtes un squelette dandy, vêtu d'un costume et amateur d'art, récemment sorti de sa tombe, qui a la capacité de voyager dans et à travers les tableaux. Grâce à ce pouvoir, vous aidez à réparer les déchirures des tableaux et à trouver les objets manquants pour les personnes qui vivent à l'intérieur. Une expérience lente et relaxante, pleine d'humour, de personnages surprenants et d'œuvres d'art peintes à la main, soigneusement réalisées à partir d'œuvres de James Ensor, pionnier belge de l'art moderne. Caractéristiques principales Aventure artistique d'objets cachés

5 mondes uniques

Conseils en cas de blocage

Jeu décontracté de type point & click

Zoomer pour obtenir des détails supplémentaires

Véritable art peint à la main à partir des œuvres de James Ensor

Son atmosphérique relaxant

Rythme lent et relaxant

Amusant et ludique, idéal pour les 12 ans et plus.