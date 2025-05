Playtonic (Yooka-Laylee) se sépare d'une partie de son effectif

Studio fondé par des anciens de Rare en 2015, Playtonic a su créer la surprise auprès des joueurs en tant que développeur pour sa licence Yooka-Laylee, mais également en tant qu'éditeur pour des studios plus modestes. Si le studio a soufflé sa 10ème bougie en début d'année, cette fin de mois de mai est malheureusement porteuse de mauvaises nouvelles. Playtonic vient en effet annoncer ce séparer d'une partie de ses effectifs en raison de la situation actuelle de l'industrie. Nous souhaitons bon courage aux membres affectés, et espérons qu'ils puissent rapidement rebondir.

Un message triste de la part de toute l'équipe de Playtonic

C'est l'un de ces messages que nous n’aurions jamais voulu avoir à écrire.

Nous avons tous vu ces dernières années à quel point l’industrie du jeu vidéo a changé, entraînant les studios dans des situations où, pour continuer d’exister, ils doivent prendre des décisions douloureuses — des décisions qui affectent la vie de nombreux développeurs talentueux. Comme d'autres, nous avons ressenti les effets en chaîne et, après avoir exploré toutes les options possibles, nous avons dû prendre la décision incroyablement déchirante de dire au revoir à certains membres véritablement brillants de l'équipe Playtonic.

Cela ne remet aucunement en question le talent ou le dévouement de qui que ce soit ; les personnes concernées ont mis tant de cœur, de créativité et de soin dans tout ce que nous faisons. Ils ont contribué à façonner notre studio, nos jeux, et notre culture, et nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons construit ensemble.

Ce n’est pas seulement un moment difficile, c’est une période de profonds changements dans la façon dont les jeux sont créés et financés. Le paysage évolue, et nous devons évoluer avec lui.

Nos pensées accompagnent ceux à qui nous disons au revoir. Dire adieu à des membres aussi compétents, bienveillants et engagés est la partie la plus difficile. Ils feront toujours partie de la famille Playtonic, et nous ferons tout notre possible pour soutenir leurs prochaines étapes.

Si vous lisez ceci et que vous recrutez, nous ne saurions trop recommander les membres de notre équipe qui nous quittent. Vous auriez beaucoup de chance de les avoir.

À nos amis de l'industrie qui traversent peut-être des défis similaires, nous vous envoyons notre solidarité, notre force, et l’espoir d’un avenir meilleur.

À toutes les personnes affectées, merci, sincèrement.

Avec toute notre reconnaissance,

L’équipe de Playtonic