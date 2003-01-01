Platypus Reclayed s'offre une version physique sur Nintendo Switch
Sorti en septembre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, Platypus Reclayed s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse en version physique. Super Rare Games et Claymatic Games viennent d'officialiser leur partenariat pour proposer des éditions physique sur Nintendo Switch et PS4 à partir du 4 juin :
- 3000 éditions physiques sur Nintendo Switch
- 1500 éditions physiques sur PS5
Comme d'habitude, les précommandes ouvriront officiellement sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 4 juin à 19h00 heure de Paris. Les expéditions quant à elles sont prévues pour le courant du mois d'août.
Revisité. Remanié. Re-pâte-à-modelé. Le légendaire Platypus est de retour !
22 ans après ses débuts légendaires, l'iconique shoot 'em up indie Platypus revient en force, plus fort que jamais ! Aux côtés de son créateur original Anthony Flack, la talentueuse équipe Claymatic se lance dans une aventure pour faire renaître ce classique adoré et le moderniser.
Platypus Reclayed n'est pas un simple remaster, c'est une refonte complète ! Reprogrammé de zéro et adapté aux plateformes modernes, avec des modèles et des visuels entièrement repensés, capturés en 4K et grand format. Le gameplay a été retravaillé, avec de nouvelles armes et du contenu supplémentaire. Prépare-toi à plonger dans l'action effrénée et palpitante de ce shoot 'em up d'arcade rapide, intense et terriblement fun !