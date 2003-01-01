Platypus Reclayed s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en septembre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, Platypus Reclayed s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse en version physique. Super Rare Games et Claymatic Games viennent d'officialiser leur partenariat pour proposer des éditions physique sur Nintendo Switch et PS4 à partir du 4 juin :

3000 éditions physiques sur Nintendo Switch

1500 éditions physiques sur PS5

Comme d'habitude, les précommandes ouvriront officiellement sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 4 juin à 19h00 heure de Paris . Les expéditions quant à elles sont prévues pour le courant du mois d'août.