PlatinumGames - Un 5ème projet fait son apparition

Ne pouvant laisser les joueurs sur un poisson d'avril, Platinum Games a une dernière surprise en réserve pour les fans de la licence. Alors que le site Platinum 4 devait logiquement dévoiler 4 annonces, le studio vient d'annoncer sur son compte Twitter qu'un 5ème projet, intitulé pour le moment "Bonus Stage" était en préparation. Aucun renseignement n'a actuellement fuité sur la nature du projet, nous savons seulement que ce dernier sera révélé dans le courant de l'année.

En attendant les informations officielles de PlatinumGames il ne nous reste plus qu'à se triturer les méninges et à spéculer sur la nature de ce 5ème projet.

The #Platinum4 isn't over! Bonus Stage coming soon....https://t.co/GLRQg6RNI8