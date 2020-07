PlataGO! Super Platform Game Maker proposé à moins d'un euro sur Nintendo Switch

Si les jeux de plateforme sont votre dada et que vous saturez de Super Mario Maker 2, PQube et le dévelopeur Super Icon viennent d'annoncer une promo monstre pour PlataGO! Super Platform Game Maker. Du 13 au 23 juillet 2020 , ce logiciel est proposé à -95%, le faisant passer de 19,99€ à 0,99€. Voilà l'occasion idéale d'utiliser quelques-uns de vos points pour pourquoi pas l'acquérir gratuitement.

À la manière de Super Mario Maker, PlataGO! Super Platform Game Maker vous propose de créer vos propres jeux de plateforme sans avoir besoin de bases en codage ou en rédaction de script.

PlataGO! est un jeu de création de jeu de plateforme auquel tout le monde peut jouer !

Aucun codage, aucun script complexe - PlataGO! est un outil sous forme de glisser-déposer uniquement, qui permet de commencer à créer immédiatement. Pas de complication, pas de tutoriel, on se lance et on laisse parler la création !

Mieux encore, vous pouvez cliquer sur "jouer" et facilement commencer à tester vos niveaux immédiatement ! N’importe qui, même sans expérience, peut créer un niveau en quelques minutes.

Créer une plateforme est aussi simple que de faire un glisser-déposer. Vous avez fait une erreur ? Utilisez la gomme pour la réparer ! Vous pouvez placer des ennemis ? Vous n’avez qu’à les faire glisser depuis le menu !

Grâce à toute une panoplie de briques, d’ennemis et de fournitures en tout genre, vous pouvez donner libre cours à votre imagination ! Outre les blocs rebondissants, les portails et les canons, il y a aussi les platesformes mobiles ou qui tombent, des lasers des pièges et des jetpacks.

PlataGO! possède un nombre conséquent de styles rétro pour tout un panel de systèmes rétro populaire, faites ressembler votre jeu à la NES, la SNES, l’Amiga, la Commodore 64 ou encore la Game Boy. Tout un panel de styles graphiques à portée de clic !