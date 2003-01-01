Plants vs. Zombies: Replanted a fait son trou sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Electronic Arts Inc. et PopCap Studios ont annoncé la sortie ce vendredi 24 octobre de Plants vs. Zombies: Replanted, la version remasterisée du célèbre jeu de tower defense éponyme. Disponible au tarif de 19,99€ sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vosu laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

NOM D'UN PETIT ZOMBIE ! Le grand classique Plants vs. Zombies revient en HD ! Après des années dans le grenier de Dave le Dingo, le célèbre jeu de baston opposant les plantes aux zombies est de retour ! Découvrez l'expérience originale en version remastérisée, avec des graphismes HD et de nombreux secrets inédits

Retrouvez les combats de jardin épiques de vos souvenirs dans des niveaux inédits, laissez-vous surprendre par des rebondissements inattendus et découvrez toute la richesse des 15 années d'histoire de la franchise. Revivez les jours de gloire des Pisto-pois, des Tournesols et du chaos écervelé ! Préparez la défense végétale ultime et découvrez le jeu de baston à l'origine d'un véritable phénomène, désormais de retour dans une nouvelle ère !