Planet of Lana II: Children of the Leaf sortira début mars sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Planet of Lana est de retour en 2026 avec un nouvel opus dénommé Planet of Lana II: Children of the Leaf. Attendu pour le 5 mars 2026, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Alors que la cupidité et le pouvoir divisent les tribus de leur planète natale, Lana et son petit compagnon, Mui, doivent s'unir contre les forces qui remodèlent leur monde, luttant non seulement pour leur survie, mais aussi pour l'âme de leur foyer. Parfait pour les nouveaux joueurs et les fans de longue date, Planet of Lana II: Children of the Leaf propose un gameplay unique avec un compagnon, des énigmes astucieuses, des séquences d'action et de furtivité stimulantes, le tout dans un monde magnifique et captivant.

Cette suite très attendue est presque deux fois plus grande que le premier jeu et nous emmène dans des régions inédites de la planète Novo, pour un voyage qui vous fera conquérir des montagnes enneigées, plonger dans des eaux dangereuses, rencontrer des créatures majestueuses et découvrir des communautés forestières amicales, et bien plus encore. Planet of Lana II s'appuie sur le titre original à tous les égards, offrant une exploration plus approfondie, un éventail plus large d'énigmes collaboratives basées sur la physique, de nouvelles créatures spectaculaires, des séquences d'action palpitantes, de nouvelles factions et une histoire plus vaste qui reste ancrée dans le lien évolutif entre Lana et Mui.