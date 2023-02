Planet Cube: Edge vient vous mettre la tête au carré sur Nintendo Switch

Développé par le studio indépendant Sunna Entertainment, Planet Cube: Edge s'est offert une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Se présentant comme un Run'n Gun en 2D, le titre est actuellement proposé au prix réduit de 11,99€ au lieu de 14,99€ jusqu'au 2 mars.

Planet Cube est assaillie par de mystérieux envahisseurs, et la population n'est pas prête à se battre. Alors que la plupart des cubes se précipitent vers l'issue la plus proche, un technicien de laboratoire refuse d'arrondir les angles : Edge trouvera en lui la force de sauver le monde. Bien entendu, il recevra l'aide de ses collègues et de l'illistre Dr. Quadratus, et de quelques armes expérimentales.

Mais pourquoi cette invasion ? Qui sont ces envahisseurs ? La vérité sera révélée à mesure que notre héros se fraie un chemin à travers un complexe scientifique sous-marin où le danger l'attend à chaque croisement !