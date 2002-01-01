PLAION ressuscite la NEO-GEO : une réédition fidèle annoncée pour 2026

C’est une annonce que peu de joueurs avaient vue venir : PLAION, en partenariat avec SNK, officialise le retour de la mythique NEO-GEO AES avec une nouvelle version baptisée NEO-GEO AES+. Prévue pour le 12 novembre 2026 , cette réédition entend proposer une expérience rétro… mais sans compromis. Sortie en 1990, la NEO-GEO AES (Advanced Entertainment System) est rapidement devenue une légende du jeu vidéo. Conçue par SNK, elle proposait à domicile une expérience arcade quasi identique à celle des bornes MVS.

À une époque dominée par les consoles 16 bits, la machine impressionnait avec sa puissance largement supérieure, ses cartouches dysproportionnées, et surtout un rendu in-game identique aux versions arcade. Mais cette excellence avait un prix : la console et ses jeux étaient extrêmement chers, la réservant à une élite de passionnés. Aujourd’hui encore, certaines cartouches atteignent plusieurs milliers d’euros, et certains se sont même spécialisés dans la reproduction de cartouches, avec des prix dépassant les 200€ pour certains titres.

Contrairement à la majorité des consoles rétro rééditées ces dernières années, la NEO-GEO AES+ va mettre un gros coup de pied dans la fourmillière et sur le marché du rétrogaming, car cette "'nouvelle console" ne repose ni sur l’émulation, ni sur du FPGA. PLAION a fait le choix utiliser des puces ASIC ré-ingénierées, reproduisant le fonctionnement du matériel d’origine. Cela a pour conséquence de proposer une expérience fidèle à la console originale, mais aussi une compatibilité avec les cartouches d'origine. 2026 oblige, on aura fort heureusement le droit aux options de confort modernes :

Sortie HDMI 1080p

Sortie AV classique (CRT compatibles)

BIOS configurable + DIP Switches

Sauvegarde des scores

Mode basse consommation

Pour cette réédition, PLAION voit les choses en grand et propose aux joueurs plusieurs versions de la console :

Standard : ~199,99 €

Anniversary Edition (35 ans) : ~299,99 € ​ Console blanche exclusive Stick arcade sans fil Cartouche Metal Slug incluse Memory Card

Ultimate Edition : ~899,99 € ​ Console + accessoires + jeux (pack complet)



NEO-GEO AES+

- Edition Standard -

Prix : 199€

NEO-GEO AES+

- Anniversary Edition -

Prix : 299€

NEO-GEO AES+

- Ultimate Edition -

Prix : 899,99€

Le prix aura de quoi faire sauter au plafond les joueurs, mais pour ceux qui sont habitués à collectionner le matériel NEO-GEO, on est sur des tarifs "très raisonnables". Côté catalogue, une dizaine de jeux est prévue pour le lancement, avec certains gros classiques de la console comme :

Metal Slug

Samurai Shodown V Special

Garou: Mark of the Wolves

The King of Fighters 2002

Magician Lord

Coup dur pour ceux qui se sont spécialisés dans la commercialisation de repro de cartouches NEO-GEO, les cartouches proposées par PLAION seront au prix de 79,99€ l'unité (vous aurez surement remarqué que la revente des fameuses cartouches dites repro est sans dessus-dessous depuis l'annonce de la console. Et pour ceux qui ont déjà une collection NEO-GEO entamée dans leur ludothèque, oui, la NEO-GEO AES+ est compatible avec vos cartouches d'origine.

Attendue pour le 12 novembre 2026, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes dans plusieurs boutiques :

Source : PLAION