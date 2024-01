PJ Masks Power Heroes: Une Puissante Alliance arrive en version physique en mars 2024 sur Nintendo Switch

Les Pyjamasques s'apprêtent à s'offrir un nouveau jeu vidéo avec l'annonce de PJ Masks Power Heroes : Une Puissante Alliance. Le jeu d'action-aventure à défilement latéral est prévu pour le 15 mars 2024 et sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de PJ Masks Power Heroes: Une Puissante Alliance :

Yoyo, Bibou et Gluglu font équipe avec Flamme rouge, Hector Étoile, Ourski, Lilifée et Bastet pour former Une puissante alliance.

Après qu'un énorme accident au QG Pyj'Orbital a éparpillé de précieuses pièces de technologie et des gemmes sur toute la Terre, ces héros extraordinaires doivent le reconstruire.

Saute dans le Pyj'arpenteur et lance-toi dans une aventure nocturne en parcourant les rues désertes de la Ville. Tu en découvriras plus en explorant les forêts de bambou, les grottes secrètes et le temple sacré de la Montagne mystérieuse. Puis glisse à travers Frigoria pour atteindre les grottes enneigées à la recherche des pièces perdues. Mais fais vite ! Avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Roméo, Sorceline et Ninjaka ne sont jamais très loin et sont toujours prêts à semer le chaos.

L'union de ces enfants extraordinaires fait leur force. Utilise leurs capacités uniques, de la super vitesse aux boules de neige, pour arrêter les méchants. Récupère des gemmes, découvre des secrets, débloque des masques cachés et plus encore.

Tu le sais, la nuit est le moment idéal pour combattre le crime ! Aussi, plonge dans ce jeu de plateforme et aventure à défilement horizontal, arrête ces méchants agaçants et répare le QG PJ Power. Tu as le pouvoir de devenir un héros.