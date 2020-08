Pizza Simulator - Bâtissez un empire délicieux sur Nintendo Switch

Si les allemands ont toujours été très inventifs dans les jeux de simulation, le studio polonais Gaming Factory S.A. devrait de son côté proposer une expérience plus goûtue avec son prochain titre : Pizza Simulator. Attendu dans le courant de l'année 2021 , ce titre vous proposera non seulement de créer des pizza pour votre clientèle, mais intégrera également tout l'aspect économique lié à la gestion du restaurant, mais aussi de la concurrence. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel accompagné d'un premier trailer.

Pizza Simulator est une combinaison unique de jeux de stratégie et de simulation mélangés à certains éléments économiques. Prenez le rôle d'un gérant de pizzeria. Commencez par le bas avec seulement quelques dollars en poche et montez éventuellement jusqu'au sommet tout en relevant tous les défis d'une pizzeria sur la route. Construisez la plus grande franchise de pizzas au monde ou faites faillite en essayant. Bienvenue dans le monde de Pizza Simulator !