Pizza Possum - Un nouveau Eat and Run se dévoile sur Nintendo Switch

Vous saviez que les opossum étaient également friand du principe de Resto Basket ? Le studio indépendant Cosy Computer et l'éditeur Raw Fury vont vous le démontrer avec leur nouveau titre : Pizza Possum. Attendu dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le premier trailer de ce jeu de cache-cache ci-dessous.

Incarnez un opossum aussi adorable qu'affamé dans ce jeu d'arcade au rythme effréné. Vous devrez essayer de dévorer le plus de nourriture possible sans vous faire attraper par les chiens de garde bien déterminés à mettre fin à votre festin. Chaque recoin sera une opportunité pour eux de vous coincer, mais vous êtes un opossum est très sournois. Utilisez les buissons pour vous cacher des patrouilles et continuez votre gueuleton !