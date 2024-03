Pixelshire - Le jeu de simulation agricole s'offre une sortie sur Nintendo Switch

L'éditeur Merge Games de Maximum Entertainment et le développeur Kappa bits viennent d'annoncer un nouveau partenariat concernant le jeu de simulation agricole Pixelshire. Attendu sur Nintendo Switch d'ici la fin de l'été 2024 , le partenariat permettra également aux joueurs Nintendo Switch et PS5 de profiter d'une version physique.

Construisez une ville idyllique et la ferme de vos rêves dans ce jeu de rôle en bac à sable unique !

Terraformer permet aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité et de concevoir l'environnement de leur ville.

Creusez de longues rivières sinueuses qui se faufilent entre vos maisons personnalisées, créez des fermes à plusieurs niveaux sur des terrains surélevés, et bien d'autres choses encore !

Exploitez une grande variété de cultures et de bétail tout en développant votre communauté en rencontrant de nouveaux amis et en les invitant à rester.

Concevez et décorez les maisons et la ville elle-même, et créez un petit coin de paradis sur le continent d'Arcadia.

Aventurez-vous au-delà des murs de la ville pour explorer les îles éparpillées et découvrir de nouvelles aventures et des trésors cachés. Voyagez et combattez à travers des forêts enchantées, des jungles montagneuses et bien plus encore !

Maîtrisez de nombreux métiers, de l'agriculture à l'exploitation minière, en passant par le bûcheronnage, la pêche et bien d'autres encore !

Chaque PNJ de Pixelshire est spécialisé dans une profession différente, et avec le temps, vos nouveaux amis vous aideront même à acquérir de nouvelles compétences !

En développant votre relation avec l'archéologue de la ville, vous pourrez améliorer vos capacités de terraformation et acheter des équipements qui vous aideront à façonner la topographie de votre village idyllique.

Caractéristiques principales :

Une expérience unique de construction de ville en bac à sable

Développez la ville et la ferme de vos rêves grâce aux fonctions de terraformation qui vous permettent de sculpter le paysage.

Construisez et décorez votre propre maison.

Votre ville s'agrandira avec chaque citoyen que vous rencontrerez sur votre chemin.

Chaque villageois a sa propre maison que vous devez placer et concevoir.

Exploitez une ferme, pratiquez de nouveaux passe-temps, fabriquez des produits de valeur et gérez votre propre boutique personnalisée.

Construisez votre ferme, plantez, cultivez et élevez du bétail.

Choisissez parmi une variété de métiers. L'agriculture, l'exploitation minière, la coupe du bois, la pêche, la cuisine, la brasserie et bien d'autres encore n'attendent que d'être maîtrisés !

Gérez votre boutique et vendez les objets de valeur que vous trouvez au cours de vos aventures, ou les marchandises que vous produisez.

Découvrez les secrets du continent d'Arcadia

Un continent entier prêt à être exploré, plein de nouvelles aventures et de trésors cachés.

Voyagez et combattez à travers des forêts enchantées, des jungles montagneuses et bien d'autres encore.

Découvrez des îles générées de manière procédurale qui changent à chaque fois que vous pénétrez dans la brume magique.

Cherchez du minerai dans des donjons générés aléatoirement.

Construisez des relations significatives