Pixel Heroes: Mega Byte & Magic - Revivez les sensations des RPG des années 80 sur Nintendo Switch

Mélange de RPG et de roguelike à destination de la Nintendo Switch, Pixel Heroes: Mega Byte & Magic vient tout juste d'être annoncé par le développeur The Bitfather et l'éditeur Headup. Proposant un RPG à l'ancienne comme il se faisait dans les années 80, cette version dédiée aux consoles hybrides embarquera quelques nouveautés comme le nouveau mode Arena exclusif, une nouvelle campagne, de nouveaux donjons et de nouveaux héros.

Avec un style artistique rétro-pixel et une bande sonore 8-bit, Pixel Heroes vous transporte dans les années 80 pour vous offrir une expérience old-school qui s'inspire des genres RPG et roguelike. Le jeu propose 33 classes de héros uniques à débloquer, chacune avec ses propres compétences et attributs, quatre campagnes à débloquer, y compris la nouvelle campagne "The Legend of Hack Hammerson", chacune avec son propre donjon final et son boss, et des tas de haches, lances, sorts, arbalètes et autres générés de manière procédurale à ajouter à votre arsenal.

Dans le nouveau mode Arène, exclusif à la Switch, les joueurs peuvent choisir librement un groupe parmi l'ensemble des héros et l'emmener dans une série de batailles infinies qui deviennent plus difficiles au fur et à mesure de la progression. Des effets bonus spéciaux peuvent être sélectionnés pour modifier le prochain combat, le rendant plus facile, ou plus gratifiant.

Ce serait un euphémisme de dire que Pixel Heroes ne se prend pas au sérieux, alors attendez-vous à un monde de PNJ étranges et d'événements hilarants parmi les donjons mortels. Mais attention ! C'est un roguelike, donc il y a la permadeath ! Au moins, si vous mordez la poussière, vous pouvez visiter un cimetière détaillé pour pleurer vos héros perdus et comparer leurs statistiques.

Regardez la bande-annonce du making of du jeu pour un voyage nostalgique et humoristique qui vous permettra de découvrir le "Unity Engine" comme vous ne l'avez jamais vu auparavant et l'utilisation innovante de la "toute nouvelle" NES pour créer la bande-son 8 bits du jeu.