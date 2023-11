Pixel Cafe est servi sur Nintendo Switch

Développé par Baltoro Games, Pixel Cafe propose aux joueurs un mélange de jeu de gestion et de Visual Novel sur Nintendo Switch et supports concurrents. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Bienvenue dans Pixel Café

Découvrez un mélange captivant entre jeu de gestion du temps et roman vidéoludique. Aidez une jeune fille de la campagne dans sa vie quotidienne en plein cœur d'une grande ville. Suivez son évolution et son passage à la vie d'adulte au gré des liens qu'elle tissera avec son entourage, des difficultés qu'elle surmontera et de son combat quotidien pour trouver un sens à son existence.

Découvrez des récits cachés

Explorez Karstok, une ville engluée dans son passé socialiste et son avenir capitaliste. Embarquez dans un voyage rempli d'émotions au cœur d'un superbe univers en pixel art et forgez des liens avec vos patrons et vos clients.

Maîtrisez l'art du café et de la gastronomie

Perfectionnez vos compétences culinaires et l'art de la préparation du café, et ce tout au long de votre parcours professionnel dans 10 bars à l'atmosphère très différente. Assurez-vous que vos clients restent satisfaits en apprenant de nouvelles recettes et en vous adaptant à des conditions de travail qui sont loin d'être optimales. Cela vous semble trop facile ? Essayez donc l'un des 50 niveaux optionnels en mode « Cauchemar ». Leur difficulté infernale vous hantera jusque dans vos nuits.

Décorez votre maison

Redonnez une nouvelle jeunesse à la maison de votre grand-mère. Achetez des meubles et débloquez des posters afin de la décorer à votre goût et en faire votre propre maison.

Vivez une aventure haute en émotions

Vivez un récit aussi captivant qu'émouvant sur trois générations. Explorez à la fois le passé et le présent à travers les yeux de Pixel et découvrez comment les souvenirs de ses grands-parents ont façonné sa vie.

Une bande-son exceptionnelle

Plongez dans cette atmosphère unique grâce à la superbe bande-son originale d'Arkadiusz Reikowski et laissez-vous guider par un large éventail de musiques et d'émotions.

Embarquez dans un récit empli de sincérité et découvrez une histoire haute en émotions qui vous dévoilera progressivement tous ses secrets.