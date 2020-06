Pity Pit creuse son trou sur Nintendo Switch

Edité par eastasiasoft, Pity Pit s'apprête à creuser son trou sur Nintendo Switch. Au menu, un jeu de plateforme rétro à défilement vertical où nous incarnerons le nain Oratio (qui ressemble étrangement à Igor de Ocarina of Time) qui va devoir creuser toujours plus profondément tout en éliminant les hordes d'ennemis qui s'abattront sur lui afin de retrouver sa bien-aimée. Pour un meilleur aperçu du jeu, nous vous laissons ci-dessous un trailer ainsi qu'un bref descriptif.

Un plateformer 2D généré de manière procédurale se met à la verticale pendant que vous creusez, minez, embarquez et bombardez en descendant ! Prenez le rôle d'Oratio, un Nain qui aime traîner dans les mines avec sa chère épouse, jusqu'à ce qu'un démon naisse d'une fosse voisine et l'emporte ! Maintenant, c'est une course à travers les mines pour la récupérer. Pouvez-vous sauver Gwendoline du démon Johnson ?