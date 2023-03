Pirates Outlaws - Le jeu de construction de deck roguelike dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux de construction de deck avec de la mécanique roguelike, Pirates Outlaws risque fort d'être dans votre liste d'achat ces prochaines semaines. Le dernier trailer du jeu publié par BlitWorks Games et Fabled Studio vient en effet de confirmer que le titre sera officiellement disponible à partir du 29 mars 2023 .

Pirates Outlaws est un jeu de construction de decks roguelike qui déborde de style et de contenu. Navigue des mers dangereuses, terrasse tous les pirates qui se dressent sur ton chemin et défie leurs maîtres au cours de combats intenses. Prépare-toi à embarquer dans une expédition pleine d’embuscades et de défis, construis ton deck et enchaîne des combos mortels pour devenir le pirate le plus craint du monde !

Caractéristiques :