Pipistrello - Le premier "yoyovania" annoncé sur Nintendo Switch

Développé par le studio indépendant Pocket Trap et édité par PM Studios, Pipistrello and the Cursed Yoyo est un jeu d'action-aventure où votre personnage devra maîtriser un yoyo pour se frayer un chemin dans cet univers atypique. Attendu pour le 28 mai sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions dématérialisé et physique, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Si l'attente vous semble trop longue jusque-là, une démo est accessible dès à présent sur l'eShop de la console.

Explorez un vaste paysage urbain dans ce jeu de plateforme et d’aventure 2D à défilement vertical fortement axé sur la narration! Dans Pipistrello and the Cursed Yoyo, vous incarnez un futur maître du yoyo affrontant des ennemis avec l’arme que vous connaissez le mieux : votre précieux yoyo ! Avec Pippit, vous serez littéralement lancé dans l’histoire choquante de l’empire commercial de votre tante, d’un méga laser dévoreur d’âmes et de quatre ignobles boss criminels! Chaque tour de yoyo que vous apprenez changera radicalement votre façon de voir le paysage urbain et le champ de bataille! En enchaînant les mouvements, vous pourrez explorer les zones secrètes et donnez une leçon aux méchants! De nombreux défis présentent de multiples solutions, alors établissez vos propres itinéraires dans cette savoureuse aventure! Caractéristiques : Explorez les quatre quartiers de la ville, avec plus de 1 000 écrans de défi et de secrets!

Infiltrez les entreprises de quatre boss criminels! Explorez leurs immeubles labyrinthiques, affrontez des ennemis et résolvez des puzzles d’action!

Apprenez des tours et des techniques de yoyo en vue de créer vos propres itinéraires de yoyo-parkour à travers la ville, et faites payer les sbires de la pègre!

Collectez plus de 40 Badges améliorant vos habiletés, et changez ainsi votre manière de jouer!

Déverrouillez plus de 20 Améliorations passives par l’intermédiaire d’un usurier des plus louches!

Trouvez plus de 80 articles à collectionner à travers la ville, allant d’améliorations de la qualité de vie à de précieux trésors!

Source : Nintendo