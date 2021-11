Pioli présente son clip interactif Pixels prenant la forme d'un jeu vidéo rétro

Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la probabilité que l'on vive actuellement dans un monde virtuel ? Bien que la question puisse prêter à sourire, elle trouve racine dans une hypothèse émise par le philosophe Nick Bostrom 2003, et étudiée de manière sérieuse par des experts et autres chercheurs. Bien loin de cette question digne d'un film Matrix, nous retrouvons Pioli, un auteur-compositeur-interprète varois s'étant fait connaître dans le milieu musical en 2020 avec la sortie de son album Monsieur le Temps.

Fort de son style musical qui n’est pas sans rappeler celui de Renan Luce, Tom Poisson ou encore Yodélice, Pioli est également un grand fan de jeux vidéo. Dans son album, sa chanson Pixels se base sur cette fameuse hypothèse émise par Nick Bostrom. Cherchant un moyen de se démarquer et de mettre en avant sa passion du jeu vidéo dans son clip dédié à Pixels, il a eu le projet fou de créer ce dernier sous la forme d'un petit jeu vidéo.

Prenant la forme d'un jeu de rythme nous plongeant dans un univers résolument rétro et aux multiples inspirations nous rappelant l'ère des jeux NES et SNES, nous vous laissons découvrir son clip juste ici.

Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à découvrir ce petit jeu vidéo totalement gratuit, et à nous partager vos scores en commentaires. Et pour ceux désirant découvrir plus en détail l'univers musical de Pioli, vous pouvez retrouver son album Monsieur le Temps dès à présent sur Apple Music.

Source : Pioli