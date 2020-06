Piofiore : Fated Memories Octobre Nintendo Switch

Toujours dans l'idée de démocratiser le genre Visual Novel en Occident, Aksys Games a dévoilé un nouveau titre à destination de la Nintendo Switch : Piofiore : Fated Memories. Attendu pour le 20 octobre 2020 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel du jeu ainsi qu'un bref descriptif.

Liliana Adoronato est née et a grandi dans l'église au centre de la ville italienne de Burlone. Trois organisations criminelles contrôlent des parties de la ville, et Lili découvre qu'elle est littéralement au centre de leurs guerres de territoire. Ses rencontres avec les chefs des familles Falzone, Visconti et Lao-Shu la mettent en danger et la distraient. Une fois que Lili est attirée dans le monde de l'ombre de la mafia, elle réalise qu'il n'y a pas de retour possible. Piofiore a été classé M pour Mature par le CERS.