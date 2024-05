Pine Hearts - Une nouvelle aventure s'annonce sur Nintendo Switch

Création de Hyper Luminal Games, Pine Hearts est un nouveau titre indépendant vous invitant à vivre une aventure colorée sur Nintendo Switch et PC. Attendu pour le 23 mai 2024 sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans Pine Hearts, les joueurs enfileront les petites chaussures de randonnée de Tyke et partiront pour une aventure pleine de mystères et de souvenirs, dans laquelle chaque recoin de ce charmant petit monde sera le théâtre de rencontres agréables et d'une légère résolution d'énigmes. En aidant les habitants et en se faisant de nouveaux amis, ils découvriront une histoire chaleureuse et fantaisiste sur l'amour, la vie, les souvenirs et la famille.

Caractéristiques de Pine Hearts