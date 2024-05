Pine Hearts - La randonnée vous attend sur Nintendo Switch

Si vous cherchez une petite aventure cosy pour ce mois de mai, Hyper Luminal Games et le développeur Little Nook vous proposent de découvrir Pine Hearts. Disponible sur Nintendo Switch et PC à partir du 23 mai 2024 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Bienvenue au Caravan Park de Pine Hearts ! Incarnez Tyke, enfilez vos chaussures de randonnée et partez sur les chemins et les rivières de ce petit monde tranquille. Explorez le parc pour dénicher les outils qui vous seront utiles lors de votre aventure, et n’oubliez pas de noter vos découvertes dans votre indispensable journal de randonnée. Revivez les souvenirs de Tyke dans ce même parc des années auparavant et découvrez les histoires émouvantes de son enfance.

Rencontrez de nouveaux amis

Débloquez des outils et des compétences

Revivez des souvenirs

Caressez des chiens tout mignons

Plein de petites surprises vous attendent dans chaque recoin du parc!

Une histoire émouvante

Pine Hearts est un jeu bienveillant et chaleureux sur l’amour, la vie, les souvenirs et la famille. L’histoire aborde la perte d’un être cher avec tact et délicatesse, toutefois nous souhaitons nous assurer que les joueurs prennent connaissance de ce thème avant de commencer à jouer

Classiques revisités

Pine Hearts s’inspire du système de progression de Zelda grâce à l’obtention d’objets, combiné au niveau d’esthétique de Souls-like, pour obtenir un rendu harmonieux, en mettant l’accent sur les énigmes et non sur les combats

Aucune limite de jeu

Pine Hearts a été conçu pour être accessible au plus grand nombre. Les fonctionnalités d’accessibilité incluent notamment :