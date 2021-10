Pinchcliffe Grand Prix - Jeu de course et minijeux vous donnent RDV début novembre sur Nintendo Switch

Dans la liste des jeux atypiques, Ravn Studio et Invictus Games viennent de dévoiler en partenariat avec Zordix un trailer pour leur nouveau titre Pinchcliffe Grand Prix. Successeur du jeu Flåklypa Grand Prix, ce nouveau titre vous propose un mélange de genres, oscillant entre le jeu de courses et un party game à découvrir en solo ou en multijoueur. Pour vous faire une idée de la nature du jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Participez à des courses rapides à couper le souffle !



Utilisez différentes voitures de l'univers Pinchcliffe et courez jusqu'à la ligne d'arrivée, seul ou avec un ami en écran partagé. Mais faites attention aux mauvais tours des autres concurrents, ou ripostez en utilisant les vôtres.



Jouez à des mini-jeux !



Gagnez des points et débloquez des pièces pour construire la célèbre voiture Il Tempo Gigante du film ! Faites la course sur la piste avec le tricycle de Solan, ramassez des fleurs en évitant les abeilles en colère en tant que Ludvig et bien plus encore.



Profitez d'un mode histoire captivant !



En suivant les événements du film original, vous aiderez Theodor à construire la voiture de course Il Tempo Gigante. Parviendrez-vous à monter sur la plus haute marche du podium lors du Grand Prix Flåklypa ?