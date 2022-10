Pilotwings 64 s'apprêt à rejoindre le catalogue Nintendo 64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Grand classique de la Nintendo 64 sorti en 1996 , Pilotwings 64 va très bientôt rejoindre le catalogue de jeux Nintendo 64 disponibles sur Nintendo Switch via l'offre Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Dès le 13 octobre prochain , les abonnés au service pourront prendre leur envol aux commandes de divers engins volants et ainsi s'adonner aux figures les plus folles. Pilotwings 64 sera bientôt suivi par d'autres jeux issus du catalogue qui devraient arriver dans les mois à venir . En voici la liste :

Mario Party

Mario Party 2

Mario Party 3

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

1080° Snowboarding

Excitebike 64

Prêts à décoller ?