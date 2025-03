Pilo and the Holobook de sortie début avril sur Nintendo Switch

RedDeer.Games vient de donner de nouvelles informations concernant Pilo and the Holobook. Cette nouvelle aventure sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 10 avril. En attendant, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Pilo et l'Holobook est un jeu d'aventure basé sur l'exploration qui se déroule dans une galaxie colorée où vous guidez Pilo, un apprenti explorateur, dans un voyage pour documenter les merveilles de l'univers et résoudre des mystères. À l'aide de l'Holobook, un puissant outil semblable à une encyclopédie, Pilo collectionne des autocollants pour enregistrer ses découvertes et découvrir l'histoire d'une mystérieuse force obscure connue sous le nom de Tar.

Source : Nintendo