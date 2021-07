Pile Up! Box by Box va faire un carton dès cet été sur Nintendo Switch

Jeu vidéo développé par le studio indépendant français Seed by Seed, Pile Up! Box by Box va profiter de cet été 2021 pour s'offrir une sortie sur Nintendo Switch après une sortie sur Steam en mars dernier. Prônant le jeu en équipe dans un univers en carton, au sens premier du terme, Pile Up! Box by Box sera officiellement disponible le 17 août prochain .

À PROPOS DE CE JEU

Pile Up ! - Box by Box empile un maximum de qualités en tant que jeu de plateforme 3D coopérative et familiale !

Coordonnez-vous avec vos amis ou comptez sur votre propre créativité pour naviguer dans des mondes en carton pleins de niveaux joyeux et uniques. Découvrez des mystères, résolvez des énigmes et des quêtes en équipe, aidez les sympathiques habitants d’îles ensoleillées, de forêts rougeoyantes, de grottes magiques et visitez le fantastique Théâtre Plume. Ou bien, tout simplement, lancez un défi à vos amis dans des parties de boxball, de basket-ball ou de Tic Pile Toe ?

Jouez ensemble, restez ensemble, pensez ensemble - et empilez-vous !

CARACTÉRISTIQUES

PARTEZ À L'AVENTURE

Explorez des mondes en carton colorés dans cet adorable jeu de plateformes en 3D. Trouvez votre chemin à travers d'innombrables niveaux, découvrez des mystères et apportez de la joie aux habitants en carton de ces lieux.

MULTIJOUEUR LOCAL

Jouez avec vos amis jusqu'à 4 joueurs ! Rejoignez et quittez une partie en cours à tout moment, la difficulté des niveaux s’adaptera dynamiquement au nombre de joueurs.

UN JEU POUR TOUS

Tout le monde peut jouer à Pile Up ! Le jeu est doté de commandes simples, sans punition en cas d'échec et sans contrainte de temps. Et n'oubliez pas que les coéquipiers peuvent toujours s'entraider !

TRAVAIL D'ÉQUIPE

Coopérez pour progresser ! C'est une question de communication et d'organisation. Partagez les tâches, synchronisez vos mouvements et portez-vous les uns les autres pour surmonter les difficultés.

LA FRÉNÉSIE DES MINI-JEUX

Affrontez vos amis dans des mini-jeux frénétiques et menez des batailles hilarantes et chaotiques. Pour les amateurs de party games !

LA CRÉATIVITÉ EST LA CLÉ

Sortez des sentiers battus et résolvez les puzzles à votre manière. Il n'y a pas de solution unique, la créativité est la clé ! Le ciel est la limite ! Construisez des escaliers et des structures avec les boîtes que vous avez collectées.

OPTIMISEZ VOS STRATÉGIES

Débloquez le mode " speed run " et testez vos capacités à empiler des boîtes. Trouvez la meilleure stratégie et le moyen le plus rapide de progresser à travers les mondes.