Les Pikmin vont avoir droit à leurs bonbons

En attendant l'application Pikmin Go (son nom provisoire rappelons-le), ou un éventuel et très attendu Pikmin 4, les Pikmin vont bientôt se décliner autrement. Les petites créatures de Miyamoto vont donc s'envoler vers de nouveaux horizons, culinaires cette fois-ci et c'est la branche confiserie de Bandai qui va les y mener !

Vendus autour de 80 centimes le paquet, ces bonbons estampillés Pikmin feront environ la taille d'une tomate cerise et proposeront chacun un goût très différent.

Les bleus seront goûts de raisin noir.

Les jaunes seront goûts d'orange.

Les rouges seront goûts pommes.

Les tiges de ces trois Pikmin de couleurs et goûts différents seront toutes goût raisin blanc. Enfin un dernier Pikmin, bien plus rare, le Pikmin blanc aura pour goût la fraise dans sa tige et citron jaune pour le reste.

Il ne reste plus qu'à prier pour que ces bonbons traversent la planète pour venir jusqu'à nous, directement en magasin ou via l'import.

Source : Bandai