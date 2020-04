Picross S4 Nintendo Switch

La licence Picross et les consoles Nintendo, une histoire qui dure depuis de nombreuses années et qui n'est pas prête de s'arrêter. La société Jupiter en charge de ladite licence est fière d'annoncer l'arrivée du nouvel épisode Picross S4 dès la semaine prochaine sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Ainsi pour le prix de 9.99€, ce ne sont pas moins de 4 modes de jeux différents qui vous attendront, pour un total de plus de 485 Picross à compléter.

Caractéristiques :

4 Modes de jeux distincts :

Profitez de quatre modes différents avec des caractéristiques distinctes : Picross standard, Méga Picross avec Méga chiffres, Color Picross avec des indices colorés et les Clip Picross qui révèlent une histoire au fur et à mesure qu'ils sont terminés. Il y a un total de 300 puzzles Picross et Mega Picross, 150 puzzles en Clip Picross, 30 puzzles en Color Picross et cinq puzzles supplémentaires - 485 en tout.

Jouez à de plus gros puzzles en mode Extra :

Deux grands puzzles Picross 30x30 vous attendent. Reliez les données de jeu de Picross S, Picross S2 ou Picross S3 pour débloquer un puzzle Picross encore plus grand de 40x30 pour chaque jeu joué, jusqu'à un maximum de trois.

Les commandes sont les mêmes que pour Picross, mais les puzzles sont plus grands et il y a plus de cases à compter, alors profitez de la fonction "Compter" pendant que vous jouez.

*Sans données de jeu, les puzzles restent verrouillés et injouables.

De nouvelles fonctions dans Picross S4 :

En mode multijoueur, le marqueur triangulaire utilisé pour différencier les carrés remplis par les différents joueurs fonctionnera désormais non seulement sur les carrés remplis, mais aussi sur les carrés marqués.

Dans l'écran Options, sous l'option Assigner une couleur carrée, vous pouvez choisir entre Remplir seulement, Marquer seulement, Remplir et marquer, ou Ne pas utiliser.