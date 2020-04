Picross S4 : une démo gratuite est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Si vous aimez vous creuser les méninges, vous connaissez forcément les Picross, ces grilles dans lesquelles il faut deviner les dessins en pixel art qui s'y cachent en noircissant les bonnes cases grâce à des indices chiffrés. Des règles simples même si au fur et à mesure des opus, elles se sont complexifiées avec notamment des Picross de couleur ! Toujours développé par Jupiter, ce quatrième opus débarque la semaine prochaine avec de tout nouveaux puzzles dans de nombreux modes différents: Picross, Mega Picross, Color Picross, Clip Picross et même un mode Extra réservant des surprises à ceux ayant dans leur console des données de sauvegarde des épisodes précédents...Picross S4 s'annonce comme les autres opus assez complet même si on regrettera que l'écran tactile n'est pas pris en charge en mode portable...

Picrsoss S4 est attendu le 23 avril 2020 au prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez faire chauffer vos petites cellules grises avec une poignée de Picross disponibles dans la démo gratuite à télécharger dès maintenant. Et pour voir à quoi cela ressemble, notre vidéo de la démo est à voir ci-dessous.