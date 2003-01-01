Phasmophobia annoncé sur Nintendo Switch 2

C'est. l'occasion des Game Awards que Kinetic Games a révélé que leur jeu d'horreur Phasmophobia allait avoir le droit à sa version Nintendo Switch 2. Attendu pour 2026 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

Lancé pour la première fois en accès anticipé en 2020, Phasmophobia est un jeu d'horreur coopératif dans lequel les joueurs doivent enquêter sur des phénomènes paranormaux dans divers lieux effrayants. Sur Nintendo Switch 2, des groupes de quatre chasseurs de fantômes maximum peuvent se réunir en ligne pour commencer leurs explorations paranormales à travers les 14 cartes du jeu, dont la dernière nouveauté de cette année, Nell's Diner.

Le lancement sur Nintendo Switch 2 fait suite au succès rencontré par Phasmophobia sur PlayStation et Xbox l'été dernier, qui a permis à ce jeu vieux de cinq ans d'atteindre plus de 25 millions de ventes dans le monde. Le jeu est actuellement en accès anticipé, et sa version 1.0 devrait sortir en 2026.