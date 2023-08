Phantom Spark - Des courses futuristes bientôt sur Nintendo Switch

Se présentant comme un jeu de course Arcade intense qui pourrait rappeler un croisement entre Wipeout et F-Zero, Thunderful, Coatsink et Ghosts viennent de dévoiler le premier trailer de Phantom Spark. Annoncé sur Nintendo Switch et PC, mais sans date de sortie précise pour le moment, nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous.

Il n'y a pas de limite à votre vitesse dans Phantom Spark, vous encourageant à repousser les limites et à prendre des risques pour pulvériser les records de contre-la-montre tout au long de ses niveaux qui s'entrecroisent et ressemblent à des montagnes russes.Phantom Spark propose à la fois une campagne solo complète et l'option de s'affronter via un écran partagé local et un multijoueur asynchrone en ligne et sera lancé sur PC et Nintendo Switch. Wishlist Phantom Spark sur Steam dès maintenant.

Le monde vivant de Phantom Spark comprend une foule de personnages mémorables contre lesquels vous serez poussé à concourir pendant la campagne solo du jeu. Rencontrez les gardiens de chaque piste, puis utilisez vos connaissances et vos compétences pour les battre dans des courses en 1 contre 1 afin de créer des liens, de débloquer de nouveaux niveaux et de nouveaux vaisseaux esthétiquement modifiés au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.