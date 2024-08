Phantom Spark - Le jeu de course arcade disponible à la mi-août sur Nintendo Switch

Un nouveau jeu de course à l'ambiance unique est sur le point de faire son apparition sur Nintendo Switch, il est sgné Coatsink et Ghosts, et il se nomme Phantom Spark. S'inspirant de grands jeux du nom comme Trackmania, WipeOut, F-Zero et Thumper, le titre sera disponible à partir du 15 août sur l'eShop de la console et sur supports concurrents. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Phantom Spark propose une campagne solo complète dans laquelle vous devez défier les champions du domaine, ainsi qu'un mode multijoueur en écran partagé dans lequel vous pouvez affronter vos amis. Les classements mondiaux en ligne mettront vos compétences à rude épreuve, tandis que vous chercherez à affiner vos capacités et à battre des records.



Affrontez des adversaires fantômes pour voir le meilleur temps actuel en action, ce qui vous permet d'améliorer votre ligne de course et de trouver ces fractions de seconde supplémentaires qui peuvent faire toute la différence. Grâce aux redémarrages instantanés, vous restez dans le rythme et restez concentré tout en affinant vos temps sur chaque piste.