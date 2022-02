Phantom Breaker: Omnia - Le jeu de combat 2D dévoile son générique : Let it All Burn

Alors que nous sommes dorénavant à un mois de la sortie du jeu de combat 2D Phantom Breaker: Omnia, l'éditeur Rocket Panda Games et le développeur MAGES viennent de dévoiler une nouvelle vidéo du jeu. Plus précisément, c'est l'Opening du titre, dénommé Let it All Burn qui vient de faire son apparition sur Youtube. La chanson est interprétée par la chanteuse, doubleuse, YouTubeur et streameuse, AmaLee (LeeandLie), et elle est composée et arrangée par Epsilon Zero avec des paroles de Jamison Boaz. Pour rappel, Phantom Breaker: Omnia sortira le 15 mars 2022 sur Nintendo Switch.

Phantom Breaker: Omnia est un jeu de combat en 2D thème anime au rythme rapide qui met en scène 20 personnages uniques, opposés les uns aux autres pour réaliser leurs plus grands souhaits. La possibilité de choisir entre 3 styles de combat séduira les joueurs chevronnés tout en rendant le jeu accessible aux nouveaux venus. Le jeu met en scène deux personnages invités, Kurisu Makise de Steins;Gate et Rimi Sakihata de Chaos;Head, ainsi que deux nouveaux personnages créés spécialement pour Phantom Breaker : Omnia.