Phantom Breaker : Omnia - Le jeu de combat 2D débarquera pour la première fois en Europe début 2021

Licence de jeux de combat 2D développée par GameLoop | MAGES ayant boudé l'Europe jusqu'à présent, Phantom Breaker s'apprête à corriger cette erreur avec l'arrivée de Phantom Breaker : Omnia en Europe. Edité par Rocket Panda Games et attendu pour début 2021 sur Nintendo Switch et autres supports, cette version boostée de Phantom Breaker : Extra proposera diverses améliorations que vous pourrez retrouver ci-dessous, accompagnées d'un tout nouveau trailer de présentation.

Phantom Breaker: Omnia sera le premier jeu de combat de la franchise à sortir en Europe après le succès du lancement du beat’em up 2D en side-scrolling Phantom Breaker: Battle Grounds qui s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires.

Histoire du jeu

Un homme mystérieux, connu uniquement sous le nom de “Phantom”, est apparu à Tokyo, la capitale du Japon. Il manipule des adolescents vulnérables pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Pour cela, il leur confie des armes mystiques d’une grande force, connues sous le nom d’Artéfacts de Fu-mension. En échange, il a promis d'exaucer leurs souhaits... s'ils survivent!

Mais les affrontements féroces entre les artefacts de Fu-mension provoquent des distorsions dans l'espace-temps, qui compromettent les frontières entre les univers parallèles. L’effondrement de ces limites finirait par briser le sceau de Phantom, libérant ainsi ses pouvoirs destructeurs.

Caractéristiques :

Choisissez parmi 20 personnages !

Inclut tous les personnages de base et les personnages invités de Phantom Breaker: Extra comme Kurisu Makise de Steins; Gate et deux nouveaux personnages créés spécifiquement pour Phantom Breaker: Omnia.

Choisissez parmi 3 styles de combat différents: Rapide, Difficile et Omnia !

Les 3 styles différents du jeu peuvent changer radicalement la vitesse, la puissance et la mécanique de vos personnages.

Réglé et rééquilibré !

Réaliser des combos incroyables et des attaques spéciales n'a jamais été aussi simple avec Phantom Breaker: le système de combat d'Omnia a été révisé et rééquilibré.

Audio bilingue et plus encore !

Une première dans la série Phantom Breaker, tous les personnages auront un doublage anglais. Le texte du jeu sera également traduit en anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Une bande-son moderne et remixée !

La musique de fond de chaque personnage a été refaite et remixée, en gardant la possibilité de jouer la musique de fond originale.

Une expérience totale !

Les joueurs peuvent se plonger dans les histoires des versions originales de Phantom Breaker et Phantom Breaker: Extra.