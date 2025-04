Phantom Breaker Battlegrounds: Ultimate est disponible sur Nintendo Switch

Se présentant comme un beat-'em-up à défilement latéral avec le cœur d'un jeu de combat, Phantom Breaker Battlegrounds est de retour avec une version remise au goût du jour sobrement intitulée Phantom Breaker Battlegrounds : Ultimate. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi qu'en version physique, nous vous laissons découvrir le trailer du plus grand et le plus vaste des jeux de la série "Phantom Breaker à ce jour !

GAMEPLAY REVISITÉ Le gameplay a été repensé de fond en comble avec Unreal Engine 5, et il offre aujourd’hui une jouabilité plus fluide, des attaques spéciales plus élaborées. INCARNEZ L’ENNEMI Endossez le rôle d’adversaires puissants issus de l’univers de Phantom Breaker: Battle Grounds. Il y en aura pour tout le monde, du soldat chevronné à la bleusaille ! BANDE-SON REMASTÉRISÉE Les joueurs peuvent profiter d’une bande-son composée par le groupe de rock japonais exclusivement féminin The Phantom Breakers et des versions classiques tirées des jeux originaux.